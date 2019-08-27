طارق سعدة: قرارات حاسمة ضد غير الملتزمين بمهلة توفيق الأوضاع

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إنه نظرًا للاستجابة الضعيفة من قبل الإعلاميين في توفيق أوضاعهم خلال مهلة الشهر التي أطلقتها النقابة بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام، فإنه تقرر منح مهلة أخرى شهرين، حرصًا على صالح الإعلاميين وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها التضييق عليهم.



وأشار سعدة في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إلى أن النقابة أرسلت بالفعل انذارات وخطابات إلى جميع الوسائل الإعلامية غير الملتزمة، تؤكد أنه حال الاستمرار في عدم توفيق الأوضاع فإن النقابة ستتخذ قرارات بالوقف.



ولفت إلى أنه بالتنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام، فإن الوسائل الإعلامية نفسها معرضة للعقوبات والغرمات وحتى الإغلاق حال عدم الالتزام بقرارات النقابة.



وقرر مجلس نقابة الإعلاميين في اجتماعه مساء الإثنين، إرسال إنذارات للوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة، بسرعة التوجه لمقر النقابة لتقنين أوضاع عامليها في الشعب الخمسة التي نص عليها القانون، وهي الإعداد والتقديم والتحرير والمراسلة والإخراج.