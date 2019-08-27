"المؤتمر" يُرحب بترشح الشباب في القليوبية

اجتمع أمين عام حزب المؤتمر بالقليوبية، المهندس حازم عايش، وإحسان عبد العليم غباشي، مع أعضاء هيئة المكتب بالمحافظة، لمناقشة خطة عمل الحزب خلال الفترة المُقبلة.



وأوضح "عياش" في بيان لحزب المؤتمر، أنه يجرى الآن الاستعداد لانتخابات المحليات المقبلة، مع فتح باب الترشح للشباب الراغب في خوض الانتخابات بمختلف أعمارهم.



كما دشن الحزب استمارة الكترونية للشباب الراغبين في الترشح للانتخابات لتلقي دورات تدريبية علي خوض انتخابات المحليات.