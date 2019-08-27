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"فريق الخير" أول فريق لقصار القامة في مصر (صور)
الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 02:02 م
أحمد القاضي
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الكلمات المفتاحية
فريق نجوم الخير
فريق قصار القامة
علي شعبان
اول فريق للاقزام
الاقزام في مصر
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