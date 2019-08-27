محمد حليم: نسعى لتحقيق مفاجأة في كأس مصر

أكد محمد حليم، المدير الفني لكرة القدم بنادي حرس الحدود، صعوبة مباراة فريقه مع بيراميدز، المقرر إقامتها يوم الجمعة القادم، في إطار مباريات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.



وقال حليم، في تصريحاته اليوم الثلاثاء:"مباراة بيراميدز ستكون صعبة، نظرا لأنها تأتي في بداية الموسم، وهو ما يعطي الأفضلية للفريق المنافس، لجاهزيته الفنية، بعد خوضه مباريات الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية)، ومواجهة الأهلي في دور الـ16 للكأس".



وأضاف:"في حال اللجوء إلى وقت إضافي سيكون الأمر صعبا على لاعبي حرس الحدود، لعدم جاهزيتهم التامة ولعدم خوضهم العديد من المباريات الرسمية".



وتابع:"الكأس هو بطولة المفاجآت، ونسعى لتحقيق المفاجأة بالوصول للمباراة النهائية والتتويج بالبطولة، مثلما فعلناها من قبل مرتين عامي 2009 و2010".