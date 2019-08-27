البورصة توافق على قيد اسهم زيادة رأسمال " ايكون "

قررت لجنة القيد بالبورصة، قيد أسهم زيادة رأسمال الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – ايكون من 424.1 مليون جنيه إلى 485 مليون جنيه.



وأوضحت البورصة بيان اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر ادارج أسهم الشركة على قاعدة البيانات اعتبارًا من 2 سبتمبر من العام الداري 2019.



يشار إلى أن الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير حققت صافي ربح خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 52.571 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 33.038 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.



ويبلغ رأسمال الشركة 480.99 مليون جنيه، موزعًا على 120.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات.