وزارة الشباب والرياضة تفتتح مؤتمر تنمية ذوى القدرات داخل الجامعات ومراكز الشباب

شاركت وزارة الشباب والرياضة،صباح اليوم الثلاثاء، في فعليات مؤتمر "تنمية ذوى القدرات والهمم داخل الجامعات ومراكز الشباب" والذى أقيم بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة فى إطار مبادرة "شباب يدير شباب" التى تتبناها الوزارة.





حضر المؤتمر عدد من قيادات الوزارة، والدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والسادة أعضاء هيئة التدريس، ومجموعة من الشباب والفتيات من ذوى القدرات والهمم وأولياء أمورهم. وتضمن المؤتمر عرض تقرير مصور حول مجهودات وأنشطة وزارة الشباب والرياضة المقدمة لذوى القدرات والهمم، وأبرز الأهداف الذى تسعى إلي تحقيقها مبادرة "شباب يدير الشباب"، بالإضافة إلى فيلم وثائقي حول عدد من النماذج الإيجابية من ذوى القدرات والهمم.





وأكد الوزير على التعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالى لتقديم أنشطة مجتمعية شبابية داخل الجامعات المصرية فى اطار تضافر جهود الحكومة المصرية وتكاملها لتقديم خدماتها لأبناء مصر فى جميع محافظات الجمهورية ومن ضمنها أنشطة خاصة بذوى القدرات والهمم.