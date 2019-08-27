"الكهرباء" تبحث التعاون فى مجال الاتصالات مع فودافون

استقبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الثلاثاء، ألكسندر فرومنت كورتيل، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر للاتصالات، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل دعم وتشجيع التعاون بين قطاع الكهرباء والشركة.



وأبدى وزير الكهرباء ترحيبه في بداية اللقاء بالتعاون مع شركة فودافون في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدرًا من مصادر بدائل الطاقة، خاصة طاقة الرياح والشمس، وكذلك تحسين كفاءة الطاقة ومجال العدادات الذكية.



وأشار إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة، من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022 وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035.



وأعرب ألكسندر فرومنت كورتيل، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر للاتصالات، عن رغبته في الاستثمار والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة وإمكانية التعاون في مجال العدادات الذكية.



وأشار إلى خطة فودافون الطموحة والتي تتضمن التوسع في استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة عبر دول العالم بحلول عام 2025 بدءًا بمصر.



وأوضح وزير الكهرباء، أن جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك يعد حاليًا المعايير الجديدة الخاصة بالاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة.



ووجه ألكسندر فرومنت الدعوة لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة وقيادات قطاع الكهرباء لزيارة مركز الابتكارات بشركة فودافون مصر؛ للتعرف على أحدث التكنولوجيات المستخدمة بالشركة والتي يمكن الاستفادة منها في شركات التوزيع ومجال العدادات الذكية.



تأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية طبقًا لأحدث التكنولوجيات العالمية.