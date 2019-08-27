ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم حشيش وهيروين في السحر والجمال

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الثلاثاء، من ضبط 4 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال؛ بحوزتهم كميات من مخدري الحشيش والهيروين بقصد الاتجار.



استهدفت الأجهزة الأمنية المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان "السحر والجمال"، وتم ضبط مسجلي خطر بحوزتهما 80 جرام حشيش، مبلغ مالي، وهاتفا محمول، كما تم ضبط عاطلين بحوزتهما 30 جرام هيروين، مبلغ مالى، وهاتفا محمول.



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، فتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.