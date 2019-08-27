الصين تأمل أن تخلق واشنطن ظروفا مواتية لمحادثات تجارة

أعادت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، التأكيد على أنها لم تسمع بأي محادثات هاتفية جرت

حديثا بين الولايات المتحدة والصين بخصوص التجارة، مبدية أملها في أن تُوقف واشنطن ممارساتها الخاطئة وتخلق أوضاعا ملائمة لإجراء محادثات.



وأدلى قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية بتلك التصريحات في مؤتمر صحفي، بعدما قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إنه جرى اتصال بين الجانبين، لكنه امتنع عن تحديد مع من.



كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقع أمس الاثنين، أبرام صفقة تجارة مع الصين، مشيرا إلى ما وصفه بتنامي الضغوط الاقتصادية على بكين وفقدان وظائف في الصين.