الإسكان: جارٍ الانتهاء من تنفيذ 648 وحدة بـ أسيوط الجديدة

أعلنت الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 648 وحدة سكنية (27 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، بمدينة أسيوط الجديدة، وجارٍ إنهاء وتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة.



وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، أنه فيما يتعلق بالمشروعات الخدمية بالمدينة، قالت المهندسة جيهان أحمد عمار، القائم بتسيير أعمال جهاز مدينة أسيوط الجديدة، هي، حضانتين بمنطقتى شمال الجامعة، والحى الثانى، وسوقان تجاريتان مصغرة نموذج (3 محال) بالحى الثانى، وملعبان خماسيان بمنطقتى ابنى بيتك 2، ومركز خدمات الحى الأول، ووحدة صحية بمركز خدمات المجاورة الثانية بمنطقة رجال الأعمال، ومدرسة ثانوية عامة، ومدرسة للتعليم الأساسى، ونقطة إسعاف، ونقطة شرطة، بمنطقة 226 فدانًا بالتوسعات الجنوبية الشرقية، والمرحلة الثانية لمدرسة النيل الدولية.



وأضافت المهندسة جيهان أحمد عمار، أنه جارٍ أيضًا، تنفيذ عدد من مشروعات المرافق، وتشمل، مشروع ازدواج طريق الصعيد – البحر الأحمر، بطول 22 كم من الطريق الصحراوي الشرقي أمام المدينة حتى مدخل طريق الجيش (أسيوط – القاهرة) من كم صفر حتى كم 11 (مرحلة أولى)، ومشروع طرق مرحلة ثانية بمنطقة الإسكان المتميز 100 فدان جنوب شرق المدينة، ومشروع تنسيق الموقع العام شاملا شبكة الرى لمنطقة الزهور بالحى الأول، وللمجاورات (1 – 2 – 3 – 4) بمنطقة رجال الأعمال، ومشروع رفع كفاءة الطرق والأرصفة شاملا التنسيق والتطوير الحضاري بين العمارات بمنطقة إسكان الشباب، ومشروع شبكة كهرباء ومراكز خدمة الامتداد المستقبلي، موضحة أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروع امتداد خط الطرد العاجل للخور الجديد، وخط الطرد الدائم، ورفع كفاءة محطة الصرف الصحي.​