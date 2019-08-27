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حوادث

"الداخلية" تضبط 213 جرينوف ورشاشا في مداهمات أمنية

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 12:43 م
حملة أمنية
حملة أمنية
عمرو المزيدي - حسام محفوظ
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شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الثلاثاء، حملات أمنية موسعة استهدفت مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 213 سلاحًا ناريًا بينها "جرينوف ورشاشات وبنادق آلية، 113 قضية مخدرات، 27807 مخالفات مرورية، 1286 مخالفة مرافق وتنفيذ 78624 حكمًا قضائيًا متنوعًا".

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.
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