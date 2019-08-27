تعرّف على المدرب الأقرب لتدريب الأهلي (فيديو)

قال الكابتن سمير كمونة، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق والمدير الفني لنادي المنيا، إن جماهير الأهلي تتساءل كثيرًا عن سبب تأخر اختيار المدير الفني للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي تحسم الموقف بدقة شديدة.



وأضاف "كمونة"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "ten": "الإدارة في الأهلي عايزين مدرب يمسك الأهلي سنتين ثلاثة ويحقق البطولات، وخاصة بطولة إفريقيا المحببة لنا"، مشيرًا إلى أن لجنة التخطيط في النادي الأهلي تسعى لاختيار مدرب صاحب سجل تدريبي قوي ولديه شخصية قوية تستطيع التعامل مع لاعبي النادي الأهلي.



وأردف: "مش أي مدرب يعرف يتعامل مع الأهلي، لازم مواصفات خاصة، لافتًا إلى أن لجنة التخطيط في النادي الأهلي مش عايزين يتسرعوا، بس المدرب الأقرب هو ريكاردو البرازيلي، وفي خلال 24 ساعة النادي الأهلي هيختار المدرب".