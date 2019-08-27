تحرير 4037 مخالفة مرورية بمحاور الجيزة

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الثلاثاء، من حملاتها المرورية بالمحاور والميادين؛ لرصد كل المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات مدير أمن الجيزة.



أسفرت الحملات- خلال الـ24 ساعة الماضية- عن رصد 4037 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 74 مخالفة تجاوز سرعات و1459 مخالفة نموذج 125.



وتم رصد 79 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، حجز 25 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، 30 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 68 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، حجز 75 دراجة بخارية وسيارة.



تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لكل واقعة، العرض على النيابة للتحقيق.