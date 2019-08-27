مفوض الليجا: الدوري الإسباني هذا الموسم أكثر قوة بنجومه الجديدة

أكد المفوض الرسمى لرابطة الدورى الإسباني لكرة القدم (لاليجا) في مصر خوان فرناندز أن الليجا في موسم 2019-2020 ستشهد منافسات قوية في ضوء النجوم والأسماء الكبيرة الحاضرة من لاعبين ومدربين.

وأوضح فرناندز - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بمناسبة انطلاقة الموسم - أن الدوري الإسباني يقدم نجوم كبيرة كالبلجيكي إدين هازارد المنضم لنادي ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو والبرتغال جواو فيليكس الوافد الجديد على أتلتيكو مدريد والفرنسي نبيل فقير الذي أصبح لاعبا في ريال بيتيس، إضافة لليونيل ميسي وأنطوان جريزمان نجمي برشلونة.

ونوه إلى أن هناك ثلاثة فرق صاعدة ستلعب في الليجا هذا الموسم أوساسونا وغرناطة وريال مايوركا، مضيفا أن الموسم سينتهي في 24 مايو المقبل. وتابع "ستقام مواجهتا الكلاسيكو هذا الموسم بين ريال مدريد وبرشلونة يومي 27 أكتوبر المقبل والأول من مارس القادم"، مشيرا إلى أن هذه المباراة ستبث بتكنولوجيا أكثر تطورا بما في ذلك النقل بواسطة 30 كاميرا في الملعب.

وأشار إلى أن الليجا أقامت أكثر من فعالية بمصر خلال الموسم الماضي وأثناء كأس الأمم الأفريقية 2019، مؤكدا أن الموسم الجديد سيشهد المزيد من الفعاليات.