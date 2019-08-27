ارتفاع أرباح "العربية للأدوية" إلى 43 مليون جنيه

أظهرت المؤشرات المالية المعدلة غير المدققة لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية ارتفاع أرباحها بعد الضرائب خلال العام المالي الماضي (2018-2019)، بنسبة 9 %، على أساس سنوي.



وأوضحت الشركة في تفصتحها للبورصة، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 43.103 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2018 حتى نهاية يونيو 2019، مقابل 39.47 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.



وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتسجل نحو 436.35 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 382.93 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.



يشار إلى أن العربية للأدوية والصناعات الكيماوية سجلت صافي ربح قبل الضرائب بلغ 50.29 مليون جنيه منذ بداية يوليو2018 حتى نهاية مايو الماضي، مقابل أرباح قبل الضرائب بلغت 44.26 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



وارتفع صافي قيمة مبيعات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 406.69 مليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 358.29 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.