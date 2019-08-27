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حوادث

ضبط شركة سياحة "وهمية" يديرها مسجل وزوجته في الجيزة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 12:39 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندى حمدي - محمد عيسي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، الثلاثاء، من ضبط مسجل خطر وزوجته متهمين بإنشاء صفحات وهمية لشركة سياحية على مواقع التواصل الاجتماعي واستغلالها في النصب والاحتيال بزعم تنظيم رحلات سياحية وترفيهية.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حول إنشاء مسئولي إحدى الشركات السياحية صفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" واستغلالها في النصب والاحتيال، بزعم تنظيم رحلات لبعض المدن السياحية داخل البلاد.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، عن أن تلك الصفحات الإلكترونية المشار إليها إحتيالية لشركات وهمية وعدم جدية العروض والبرامج السياحية المعلن عنها وأن ورائها مسجل خطر حاصل على ليسانس حقوق، وزوجته.

وتبين إنشائهما صفحات الكترونية وإعلان تنظيم رحلات سياحية وترفيهية وحجز غرف فندقية بفنادق سياحية بالعديد من المدن السياحية، وإيهام ضحاياهما بأن الشركة حاصلة على ترخيص من وزارة السياحة لممارسة ذلك النشاط وبعد سفر ضحاياهما إلى تلك المدن الساحلية يتبين عدم وجود حجوزات بأسمائهم.

وتبين أن المتهمين يستوليان على أموال الضحايا عن طريق تحويلها للمتهمين عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال، بلغت أكثر من 163 عملية تحويل مالى بفئة الدولار الأمريكى تتراوح عملية التحويل الواحدة ما بين 300 إلى 5000 دولار أمريكى.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبحوزتهما مجموعة من إيصالات استلام أموال عن طريق شركة تحويل الأموال بأسماء العديد من ضحاياهما، هاتفان محمول بداخلهما شرائح بأرقام الهواتف المثبتة بالصفحات الالكترونية الإحتيالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
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