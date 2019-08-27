الذهب يرتفع بفعل أزمة التجارة الأمريكية الصينية

ارتفع الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد أن سجل الجلسة السابقة ذروته في أكثر من ست سنوات، مع استمرار قلق المستثمرين وإقبالهم على المعدن كملاذ آمن في ظل عدم التيقن المحيط بالنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وفي الساعة 09:50 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعًا 0.3 بالمئة إلى 1530.28 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2013 عند 1554.56 دولار أمس الإثنين.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1540.80 دولار.



وقال أولي هانسن، محلل أسواق السلع الأولية في بنك ساكسو: "من الواضح أن التركيز منصب على التطورات الأمريكية الصينية. التقارير الواردة من الصين على جبهة التجارة تنبئ بأننا أبعد ما نكون عن أي تغير في الأزمة الحالية".