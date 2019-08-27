المستشار الأمريكي بولتون يصل إلى أوكرانيا لإجراء محادثات

قالت السفارة الأمريكية، إن جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل إلى

كيف اليوم الثلاثاء في أول زيارة لمسئول أمريكي كبير لأوكرانيا منذ انتخاب الرئيس فولوديمير زيلينسكي.



وانتخب زيلينسكي الذي كان ممثلًا كوميديا بأغلبية ساحقة في مايو وعزز سلطته خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.



وكتبت السفارة الأمريكية في كييف على تويتر "السفير بولتون هنا للتأكيد على دعم الولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها والمسار الأطلسي الأوروبي، إنه يتطلع لاجتماعات مثمرة مع المسئولين الأوكرانيين".