ضبط عاطلين سرقا سيارتين في المرج

نجح ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، الثلاثاء، في ضبط عاطلين كونا تشكيل عصابي وسرقا سيارتين في المرج.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بضبط عاطلين حال استقلالهما "سيارة فان"، وبالكشف عن السيارة تبين أنها مُبلغ بسرقتها، بمنطقة المرج.



بمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة بأسلوب توصيل الأسلاك حال توقفها بمنطقة البراجيل بالجيزة، مضيفين تكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطهما الإجرامي في سرقة السيارات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، الذي أمر بالعرض على النيابة للتحقيق.