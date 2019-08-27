شوستر يقترب من رادار قيادة النادي الأهلي

أصبحت مسالة ايجاد مديرا فنيا مناسبا لقيادة الفريق الأهلي خلفا للأوروجواني مارتن لاسرتي في الوقت الحالي أمرًا ثقيلا نظرا لضيق الوقت ويعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم اجتماعا طارئا لحسم ملف المدير الفني الجديد الذي سيتولى قيادة للمارد الأحمر.



وسافر أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي إلى ألمانيا للاتفاق مع أحد اكبر المدربين والاتفاق على قيادة المارد الأحمر.



ويعتبر شوستر أبرز المرشحين والمرجحين لقيادة الفريق الأهلي بحسب تسريبات من داخل اسوار القلعة الحمراء.



ويعد الألماني بيرند شوستر من أبرز الأسماء التي ذكر أسمها بتدريب الأهلي، ومن المرجح أن يكون هو المدرب القادم نظرًا لتصريحات محمد الخطيب رئيس النادي الأهلي أمس بان المدرب القادم ألماني الجنسية.