مطار القاهرة يحبط تهريب 7 كيلو مشغولات فضية

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، الثلاثاء، محاولة تهريب كمية كبيرة من المشغولات الفضية، بحوزة راكب مصرى، لدى إنهاء إجراءات وصوله قادمًا من الصين.



وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة مصر للطيران القادمة من الصين، اشتبه عبد اللطيف الحسينى، مأمور اللجنة الجمركية، فى راكب مصرى.



بتفتيش حقائب الراكب، عثر على 7 كيلو ونصف من المشغولات الفضية أسفل وبين طيات الملابس.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.