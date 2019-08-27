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مصر

بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والنادي الأهلي لإعداد كوادر رياضية

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 12:31 م
جريدة الدستور
إسراء جمال
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وقع رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، بروتوكول تعاون مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بحضور خالد بيبو مدير الأكاديميات، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، وذلك لإعداد كوادر رياضية في مختلف الألعاب الرياضية.

وقال الخشت خلال استقباله الخطيب، إن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية متكاملة لإعداد ابطال اولمبيين، مشيرًا إلى أن الجامعة تثق وتقدر النادي الأهلي بتاريخه العريق ومن هنا جاءت فكرة إقامة بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والنادي الأهلي لإعداد أجيال رياضية قادرة علي المنافسة العالمية، موضحا إن استراتيجية الجامعة تسير في عدة مسارات متعددة لإعداد أجيال جديدة مؤهلة فكريا وعلميا ورياضيا وذلك في إطار مشروع تطوير العقل، فرياضة بلا ثقافة تتحول لممارسات غير متحضرة؛ وعقل بلا جسد قوي لا يمكنه أن يغير الواقع ولا يمكنه مواجهة التحديات الرياضة فكر قبل أن تكون بدنا.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن مصر بشعبها وجماهيرها الكبيرة جديرة بأن تأخذ فيها الرياضة سمة التنافسية القائمة على الأخلاق والإحترام المتبادل بين الفائز والمهزوم، قائلا:" لست سعيدا بجو الصراع الذي يحيط بلعبة كرة القدم"، مؤكدا على أن الرياضة ليست بالتطرف والمشاجرات والتلاسن والتعصب والشعارات الجوفاء، لكنها بالإعداد الجيد ووفق المقاييس العالمية والمناهج العلمية، فيمكن أن تتساوى القدرة البدنية بين لاعبين، ولكن ما يميز أحدهما عن الآخر هو المهارة الفكرية والثبات النفسي والانفعالي.

وتابع الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تمتلك الكفاءات المميزة من هيئة التدريس التي تستطيع أن تضيف للجانب المهاري والبدني، التأثير العقلي أو بمعنى آخر قيادة العقل اللاعب نفسيا وذهنيا.

من جانبه، قال الكابتن محمود الخطيب نجم مصر السابق ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن هذا التعاون يأتي لتكوين منتخبات رياضية قوية تستطيع المنافسة في كأس العالم، ويسعدنا التعاون مع جامعة القاهرة لما تتميز به من دور تنويري كبير، وحس وطني رفيع.

فيما ينص البروتوكول على أن يكون التعاون في مجالات الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية وتبادل الخبرات والملاعب، علي أن تكون مدة البروتوكول عام ولا يجوز التجديد إلا بموافقة الطرفين، كما يؤكد على التزام الطرفين بالتقاليد والقيم والأعراف الجامعية ولا يجوز الخروج عليها بأي صورة من الصور.

كما يتضمن البروتوكول أن هذا الإتفاق بشأن استخدام النادي الأهلي لملاعب الجامعة وفقًا للإجراءات المقررة، كما ينص البروتوكول على فتح مجالات التعاون للاستفادة من خبرات النادي الأهلي الكبيرة والمميزة في مجال المساهمة في إعداد الطلاب رياضيًا في مختلف الألعاب.

وتوضح بنود البروتوكول، أن تنفيذ الإتفاق يقوم علي أخلاقيات التعاون والإحترام المتبادل دون أي إلزام قانوني لأي من الطرفين، وتحكمه تقاليد جامعة القاهرة والنادي الأهلي، وإنه في حال حدوث أي خلاف حول تنفيذ بنود البروتوكول يكون الحل بالطرق الودية دون غيرها.
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