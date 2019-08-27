برنامج عروض البيت الفني للمسرح اليوم

تستمر دور العرض المسرحي في استقبال عدد من الفنانين على الخشبات المختلفة، وترصد "الدستور" في التقرير التالي، العروض التي تقدم اليوم الثلاثاء.



يقدم عرض "المتفائل"، في التاسعة مساءً يوميًا ماعدا الأربعاء، وهو بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع،آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام أمام، وأسعار التذاكر ٣٠، ٥٠، ٧٠، ١٠٠ جنيه.



بينما تستمر عروض البيت الفني للمسرح المشاركة في المهرجان القومي للمسرح المصري والتي تقدم بالمجان للجمهور، من بينها عرض مسرحية "محطة مصر"، ويعرض اليوم الثلاثاء على مسرح القاهرة العرائس في السادسة مساءً، تدور أحداثه حول فتاة تضل طريقها داخل محطة مصر وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة.



العرض من تأليف وأشعار محمد زناتى،آداء صوتي مجدي فكري، فاطمة محمد علي، شادي سرور، محمد عزت، فرح حاتم، شكري عبد الله، محمد الزناتي، عادل عثمان، رضا حسنين، رفعت ريان، أحمد النمس، نادين، موسيقى وألحان حاتم عزت، وتصميم الديكور سمير شاهين، تصميم عرائس ريم هيبة، نحت عرائس محمود الطوبجي، ميكانيزم يوسف مغاوري، تحريك عرائس محمد عبد السلام، شكري عبد الله، هاني عز، سيد حسين،عبد الحميد حسني، عادل عثمان، محمد شبراوي، محمد لبيب، نديم شوقي، وإخراج رضا حسنين.