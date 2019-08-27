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الصحة

أطباء إندونيسيون يرفضون تنفيذ حكم بالإخصاء الكيميائي لمغتصب أطفال

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 12:30 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال أطباء إندونيسيون اليوم الثلاثاء، إنهم رفضوا إجراء عملية إخصاء كيميائي لشاب محكوم عليه بالخضوع لهذا الإجراء، بالإضافة إلى عقوبة سجن لمدة طويلة بسبب إدانته باغتصاب أطفال.

وأدانت محكمة في مقاطعة جاوة الشرقية موه آريس 20 عامًا، بتهمة الاعتداء الجنسي على تسعة أطفال، وحكمت عليه بالسجن 12 سنة في يوليو الماضي.

كما أمر القضاة بإخضاعه لعملية إخصاء كيميائي لمنعه من ارتكاب جرائم مماثلة عندما يخرج من السجن.
لكن المتحدث باسم مكتب المدعي العام، موكري، قال إن المكتب لم يتمكن من العثور على طبيب لديه الاستعداد لتنفيذ الإجراء.

وقال موكري، دون الخوض في تفاصيل: "سوف نبحث هذا الأمر مع وزير الصحة".

وقال بودجو هارتونو، رئيس المجلس المهني في الرابطة الطبية الإندونيسية (IDI)، إن إجراء الإخصاء من شأنه أن ينتهك قواعد أخلاقيات مهنة الطب.

وأوضح بودجو: "نؤمن بأنه يجب معاقبة مرتكبي الجرائم الجنسية بحق الأطفال بأقصى حد يسمح به القانون، لكننا لا نستطيع أن نجري عمليات الإحصاء لأن ذلك ينتهك قسمنا".
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