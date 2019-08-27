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حوادث

ضبط 13 ألف هاتف محمول مهرب بحلوان

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 12:30 م
جريدة الدستور
هدير مصطفي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، الثلاثاء، من ضبط 13 ألف هاتف محمول مجهول المصدر ومهرب جمركيًا داخل سيارة ومخزن بمنطقتي حلوان والنزهة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث عاصمة القاهرة، إخطارًا يفيد أنه أثناء مرور قوة تابعة للإدارة العامة لمباحث القاهرة بدائرة قسم شرطة النزهة لملاحظة الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط سائق، مُحمل عليها كمية من الهواتف المحمولة مجهولة المصدر، المهربة جمركيًا بإجمالي 1400 هاتف محمول.

بمواجهتهما اعترف الثانى بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأضاف بإدارته مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول.

عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المخزن المشار إليه عُثر بداخله على 11500 هاتف محمول وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، الذي أمر بالعرض على النيابة للتحقيق.
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