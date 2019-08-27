الأونروا نتعاون مع الأمم المتحدة فيما يخص سوء الإدارة بالوكالة

أكد مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بيير كرينبول اليوم الثلاثاء، التعاون الكامل مع تحقيق الأمم المتحدة بشأن سوء الإدارة وإساءة استخدام السلطة داخل الوكالة.



ووصف كرينبول، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، الاتهامات الموجهة له ولمسؤولين في أونروا بأنها "ادعاءات توضع بصورة غير صحيحة"، مشيرا إلى ضرورة "الانتباه إلى البيئة السياسية المحيطة بمثل هذه الادعاءات".



وأكد أن أونروا متعاونة بشكل كامل مع لجنة تقصى الحقائق المشكلة من الأمم المتحدة وأنه "يجب الانتظار إلى إعلان نتائج التحقيق وعدم الانتباه لأجزاء من الأخبار المتداولة التي تستنكرها بما فيها التي وجهت إلي بشكل شخصي".



وذكر أنه عندما تنتهي لجنة تقصي الحقائق من عملها وتعلن نتائج تحقيقاتها "سنعمل من أجل الالتزام الكامل بهذه النتائج"، علما أن تقارير تحدثت عن اتهامه بإساءة استخدام السلطة لخدمة أغراض شخصية تشمل المحسوبية والوساطات وانتهاكات جنسية.