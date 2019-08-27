الجيش اليمني يسيطر على شقرة و11 مديرية بأبين ويتجه نحو عدن

أفادت قناة العربية في خبر عاجل، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش اليمني تمكن من دخول مدينة شقرة الساحلية في محافظة أبين واشتبك مع عناصر "الانتقالي".



كما نجح الجيش اليمني أيضًا في السيطرة على 11 مديرية من محافظة أبين ويتقدم نحو زنجبار شرق عدن.



وشهدت مدينة عدن اشتباكات مستمرة اليوم الثلاثاء بين مسلحين مجهولين وبين قوات "الحزام الأمني"، كما ذكرت مصادر محلية أن الاشتباكات تمركزت في منطقة "دار سعد"، بعدن.