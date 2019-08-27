ارتفاع إنتاج حقل بلطيم لـ500 مليون قدم غاز يوميًا بعد حفر 5 آبار

نجح قطاع البترول في الانتهاء من مد خط بحري بطول 18 كم وقطر 26 بوصة وآخر بري بطول 25 كم وقطر 26 بوصة وتصنيع وتركيب منصة الإنتاج البحرية ضمن أعمال التنمية الخاصة بحقل بلطيم جنوب غرب قبل الموعد المحدد بـ3 أشهر، وجار حاليًا العمل على إكمال البئر الأولى والتى من المتوقع دخوله على الإنتاج خلال الأيام القادمة ومن المخطط حفر وإكمال 5 آبار أخرى خلال العام المالي 2019-2020 ليصل إجمالى الإنتاج من الحقل إلى نحو 500 مليون قدم مكعب غاز يوميًا و5000 برميل من المتكثفات.



وأوضحت نتائج أعمال شركة بترول بلاعيم "بتروبل" التى قدمها المهندس عاطف حسن، رئيس الشركة، إلى وزير البترول والثروة المعدنية أن العام المالي 2018-2019، أن بتروبل نجحت فى تنفيذ خطة عمل متكاملة مدعومة من كل الشركاء لتحقيق الأهداف المنوطة بها كشركة قائمة بالعمليات، وحققت مؤشرات أداء ونتائج أعمال إيجابية، حيث بلغ إجمالي ما تم إنتاجه خلال عام 2018-2019 نحو 358 ألف برميل زيت مكافئ يوميًا، وقد وصلت معدلات الإنتاج إلى نحو 1475 مليون قدم مكعب غاز يوميًا ونحو 70 ألف برميل زيت و14 ألف برميل متكثفات يوميًا بالإضافة إلى نحو 274 طنًا من البوتاجاز يوميًا.



وأشار إلى أن متوسط الإنتاج الحالي لبتروبل تخطى حاجز 803 آلاف برميل زيت مكافئ يوميًا لأول مرة في تاريخها منذ تأسيسها، وأنه تم ضخ استثمارات ضخمة في مجال الاستكشاف والتنمية والتشغيل لحقول الغاز والزيت تصل إلى حوالى 21ر1 مليار دولرا، منها حوالي 691 مليون دولار لأعمال التنمية ومصروفات التشغيل بلغت 331 مليون دولار بنسبة وفر وصلت إلي 11 % من الموازنة المعتمدة مع المحافظة على كميات الإنتاج، وهو ما أدى إلى تخفيض التكلفة المستهدفة لإنتاج البرميل المكافئ من الزيت بنحو 10% عن القيمة المخططة.



وأشار حسن إلى نجاح الأعمال الاستكشافية بمنطقة روديس سدرى -المكتشفة منذ السبعينيات- ورأس جارا بسيناء بحفر البئر الاستكشافية سدرى 23 وإضافة احتياطيات جديدة تقدر بنحو 8 ملايين برميل زيت، وتم ربط البئر المكتشفة بتسهيلات الإنتاج الموجودة بالمنطقة، وقد أسفر هذا النجاح عن وضع خطة تنمية موسعة للمنطقة وتشمل حفر عدد من الآبار التنموية للوصول بمعدلات الإنتاج اليومي من المنطقة إلى حدود 4000 برميل زيت، وأنه جار دراسة تعظيم الإنتاج من خلال تطبيق تقنية التكسير الهيدروليكى.



كما أشار إلى تحقيق نجاح آخر بمنطقة القرعة بدلتا النيل بحفر البئر الاستكشافية القرعة شمال شرق - 1 التي تم اختبارها بمعدلات وصلت إلى 17 مليون قدم مكعب يوميًا، وهو ما سيؤدي إلى استرجاع إنتاج الحقل المتوقف منذ عام 2014 بعد وضع البئر علي الإنتاج بمعدلات إنتاج يومية تصل إلى حوالى 20 مليون قدم مكعب غاز.



وأضاف أنه يتم العمل على تعظيم معامل الاسترجاع والمحافظة على معدلات الإنتاج المرتفعة لحقل نورس لأطول فترة ممكنة، مع تعظيم الاستفادة من فائض السعة المتاحة فى محطات المعالجة الخاصة ببتروبل لتخفيض مصروفات التشغيل عن طريق تنفيذ مشروع مد خط بري بطول 130 كم وقطر 24 و32 بوصة لربط آبار نورس بمحطة الجميل في بورسعيد، باستثمارات بلغت حوالى 300 مليون دولار، وتم تشغيل الخط في مايو 2019 قبل الموعد المحدد بـ7 أشهر.