إحباط تهريب كوكايين داخل طرد بريدي بمطار القاهرة

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، الثلاثاء، تهريب كمية من المواد المخدرة داخل طرد بريدي عبر ميناء القاهرة الجوي.



تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع السلطات الجمركية بمطار القاهرة، من ضبط طرد قادم من إحدى الدول الأجنبية عن طريق إحدى شركات الشحن يحتوي على كمية من مخدر الكوكايين وزنت 50 جرام، 40 طابع مخدر لعقار "LSD "وارد لأحد الأشخاص داخل البلاد.



ومن خلال تكثيف التحريات أسفرت الجهود عن أن الطرد مرسل إلى أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مقيم بمنطقة المعادي بالقاهرة.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين، وبمواجهته اعترف بجلب المواد المخدرة من خارج البلاد بقصد الاتجار.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.