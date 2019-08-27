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مصر

الرئاسة: مشاركة مصر فى قمة "تيكاد 7" تجسد حرصها على التعاون مع اليابان

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 12:25 م
جريدة الدستور
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صرحت رئاسة الجمهورية بأن مشاركة مصر فى القمة السابعة لـ"تيكاد" تجسد حرصها على استمرار التعاون الثنائى مع اليابان، والتعاون الثلاثي بين الدولتين والقارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن "تيكاد" تعد أداة اليابان الرئيسية للتحرك فى القارة الإفريقية.

وأضافت أن الآلية الثلاثية التي تجمع بين مصر واليابان بإفريقيا تتمثل فى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والتى تعد أول جامعة يابانية فى الخارج، وهى معنية بتقديم منح دراسية لأبناء الدول الإفريقية تحت مسمى "منح تيكاد"، علاوة على المدارس اليابانية والجامعات المصرية التي أنشأت أقساما لتدريس اللغة اليابانية، مشيرا إلى أن المدارس اليابانية فى مصر تعد من التجارب التعليمية الناجحة، ونموذجا للتعاون الإيجابى بين البلدين.

وأوضحت أن "تيكاد" تعد أقدم المحافل للتعاون بين إفريقيا والمجتمع الدولى بقيادة اليابان، حيث عقدت أول قمة لتيكاد باليابان عام 1993، مشيرة إلى أن تيكاد تركز على التنمية المستدامة والمساعدات والاستثمارات المباشرة للقارة الإفريقية من خلال الوكالة اليابانية للتنمية الدولية "جايكا" والبنك اليابانى، لافتة إلى أن مؤتمرات تيكاد أثبتت منذ انطلاق قمتها الأولى عام 1993 أنها إحدى المنصات المهمة التى تجمع مختلف الشركاء معا لدعم إفريقيا وتطلعاتها التنموية، حيث ساهمت فعاليات تيكاد فى تحسين الأوضاع الاقتصادية والتجارية بالقارة الإفريقية من خلال توفير اليابان المساعدات الاقتصادية والفنية لعدد كبير من دول القارة.

وأشارت إلى أن التيكاد تركز على قضية "الملكية" بمعنى امتلاك الحلول والتركيز على القدرات الذاتية داخل الدول الإفريقية كالاستثمار فى البنية التحتية والتنمية المستدامة وغيرها، لافتا إلى أن تيكاد تطورت بشكل جديد، حيث تعقد قمتها حاليا كل 3 سنوات بدلا من 5 سنوات.

كانت القمم الأربع الأولى من تيكاد باليابان عقدت خلال الفترة من عام 1993 حتى 2008 بمعدل قمة كل 5 سنوات، وتم اختصار مدتها الزمنية خلال القمة الخامسة التي عقدت بمدينة يوكوهاما اليابانية عام 2013 إلى مرة كل 3 سنوات، بينما تبنى المشاركون بالقمة السادسة التى عقدت بالعاصمة الكينية نيروبي عام 2016، والتى تعد أول قمة لتيكاد تقام خارج اليابان، قرارا بعقد القمة بالتناوب بين اليابان وإفريقيا.
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