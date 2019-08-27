صحف إسبانيا تسلط الضوء على عرض برشلونة لضم البرازيلى نيمار

ركزت صحف إسبانيا، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، على عرض برشلونة الأخير لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا من صفوف باريس سان جيرمان، قبل نهاية الانتقالات الصيفية الجارية.



وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "الهجوم الأخير".

وأضافت: "وفد برشلونة من "إيريك أبيدال السكرتير الفني وخافيير بورداس، عضو مجلس الإدارة وأوسكار جراو المدير التنفيذي"، سيسافر إلى باريس اليوم لتقديم عرض لنيمار ووجود عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة، كخيار على الطاولة".



وتابعت: "المباراة العظيمة لانطوان جريزمان مع ظهور الشباب تؤكدان نجاح رهان برشلونة، الناشئان إنسو فاتي وكارليس بيريز أحدث الأمثلة على سلسلة التميز التي يُمثلها ميسي بالتدرج من اللاماسيا، أكاديمية لتدريب لاعبي برشلونة الشباب، وتقع بالقرب من ملعب كامب نو، إلى الفريق الأول".



وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت": "إعادة التنشيط"، وأضافت: "بعرض بقيمة 170 مليون يورو لمدة عامين، يعتقد برشلونة مرة أخرى أن ضم نيمار أمر ممكن وسيقدم العرض الجديد لباريس".



وتابعت: "نيمار يضغط على النادي الفرنسي للعودة إلى كامب نو، وقاوم عرض فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد".

وعنونت صحيفة "ماركا": "زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يفقد الحصانة".



وأضافت: "لم يعد لا يُمس لدى الجماهير، وينقل للنادي ثقته التامة في كل ما يفعله ويُصر على بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن الفوضى التكتيكية ورهانه الصارم على المخضرمين يثيران الشكوك".



وتابعت: " خاميس رودريجيز، لاعب الريال أيضًا يسقط، و8 إصابات في الفريق خلال 47 يومًا".

