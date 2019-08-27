قاعة الموسيقى بـ"دار الكتب" تفتح أبوابها لعشاق الفن

زار وفد من طلاب كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، قاعة الموسيقى بدار الكتب المصرية، واستمتع الطلاب بالاستماع إلى نوادر الأعمال التراثية الغنائية المرقمنة، كما قدمت مديرة القاعة عرضًا للنوت الموسيقية الغنائية من القصائد الوطنية وأغاني الأطفال التراثية والأوبريتات الغنائية النادرة المودعة والمهداة لدار الكتب والمحفوظة بقاعة الموسيقى.



وأبدى الطلاب إعجابهم الشديد بصالة العرض المتحفي الملحقة بالمكتبة الموسيقية التي تضم نماذج لأقدم أجهزة تشغيل الأسطوانات النحاسية وأسطوانات الكيزان والأسطوانات الفيبر، وبعض شرائط كاسيت متنوعة لمطربي العصر الحديث.



يذكر أن دار الكتب لديها كنز من التراث الشفاهي يضم نوادر لرواد الطرب مثل سيد درويش وأم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وغيرهم، ممن أثروا الفن المصري والعربي بروائع خالدة.