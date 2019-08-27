الكويت تجدد دعمها للسودان خلال المرحلة التاريخية الراهنة

جددت الكویت دعمھا للسودان خلال المرحلة التاریخیة الدقیقة التي یمر بھا حالیًا وتطلعھا لتضافر الجھود نحو تحقیق آمال الشعب السوداني لغد واعد.



جاء ذلك في كلمة الكویت التي ألقاھا المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفیر منصور العتیبي، بجلسة مجلس الأمن حول دارفور مساء أمس الاثنین، مؤكدًا دعم الكویت للسودان ووحدته وسیادته واستقراره وسلامة أراضیه مشیدًا بدور الاتحاد الأفریقي وإثیوبیا في الوساطة ومساعدة كافة الأطراف في التوصل إلى ھذا الاتفاق التاریخي.



وھنأ قیادة وحكومة وشعب السودان على الانجازات السیاسیة والاتفاق الذي تم التوقیع علیه بین المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحریة والتغییر في الشھر الحالي والبدء في تنفیذ ھذا الاتفاق من خلال تعیین رئیس الوزراء والمجلس السیادي للمرحلة الانتقالیة.



وحول الأوضاع في دارفور، قال العتیبي: "تابعنا الأوضاع في دارفور خلال الشھرین الماضیین بالتزامن مع ما یشھده السودان من تطورات ایجابیة واتضح لنا استمرار المسار الذي عھدناه خلال الأعوام الماضیة من الاستقرار الأمني خارج محیط جبل مرة وقلة تأثیر استراتیجیة خروج بعثة الأمم المتحدة على الأوضاع في معظم مناطق الإقلیم".



وأشار إلى أن ذلك یؤكد تحقیق وتماشي الانسحاب التدریجي للبعثة مع أھدافه، معربًا عن تطلعه إلى انخراط الحركات المسلحة بحسن نیة ودون شروط مسبقة في حوار ھدفه الانضمام لركب العملیة السلمیة وتحقیق الحل السیاسي وتوطید السلام في دارفور.



وذكر العتیبي، أن الملفات التي یجب التصدي لھا الآن ومستقبلا في دارفور والمتعلقة بالأراضي وملكیتھا وتغیر المناخ والعودة الطوعیة الآمنة والكریمة للنازحین تعتبر كلھا من شؤون بناء السلام ما بعد النزاع ولم یعد حفظ السلام كما كان سابقًا الوسیلة الأمثل للتعامل معھا.