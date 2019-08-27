حرس الحدود يضم نجم الزمالك السابق إلى صفوفه

أنهي نادي حرس الحدود إبرام التعاقد رسميًا مع نجم فريق الزمالك السابق أحمد جعفر مهاجم فريق الطلائع لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد.



ووقع اللاعب على العقود في جلسة جمعته بطارق العشري المدير الفني للفريق العسكري الذي تمسك بضم اللاعب في الفترة الحالية لتدعيم الهجوم.



وأبدي أحمد جعفر سعادته بالتوقيع للحرس والتدريب تحت قيادة طارق العشري الذي يعتز بالعمل معه وسبق أن تدرب تحت قيادته في إنبي.