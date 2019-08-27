القبض على صاحب سلسلة مطاعم "مؤمن" في كمين بالشروق

سقط صاحب سلسلة المطاعم الشهيرة "مؤمن" في قبضة قوات أمن القاهرة، عقب الكشف على سجله الجنائي في كمين أمني بمدخل مدينة الشروق.



وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء تمركز كمين أمني من مباحث القاهرة، مرت سيارة استوقفها الرائد كريم الجمل لتفتيشها وفحص أوراق قائدها، فتبين أن مستقلها "حاتم. ي" صاحب سلسلة مطاعم "مؤمن" و"بيتزا كينج".



بالكشف على تحقيق شخصيته تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في أحكام قضائية متنوعة.



وأضافت التحريات بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن المتهم صادر ضده 71 حكمًا قضائيًا بالحبس معظمها متعلق بإصدار شيكات بدون رصيد ومعاملات مالية بملايين الجنيهات.



تم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، بضبط المتهم، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة وإحالته للنيابة العامة التابع لها الأحكام الصادرة ضده لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه سواء بتنفيذ وقضاء العقوبة في الأحكام الحضورية النهائية أو تقديم معارضة استئنافية على الأحكام الغيابية والتصالح مع أصحاب الشيكات.