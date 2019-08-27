براءة مسئولين بشركة "إيجوث للسياحة"

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 82 لسنة 61 قضائية، ببراءة رئيس قطاع القضايا وتنفيذ الأحكام، والمشرف على إدارة القضايا والتنفيذ بالشركة المصرية العامة للسياحة "إيجوث" بعد ثبوت عدم ارتكابهما مخالفات قانونية وإدارية.



أكدت المحكمة في أسباب حكمها عدم صحة ما جاء في تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، بأن "أشرف.ح"، رئيس قطاع القضايا وتنفيذ الأحكام و"صالح. د"، المشرف على إدارة القضايا والتنفيذ بالشركة المصرية العامة للسياحة "إيجوث" حيث تبين أنهما لم يخرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يمتنعا عن تنفيذ الحكم في الدعوى رقم 1242 لسنة 2016 أسرة حدائق القبة رغم إعلان القضايا وتنفيذ الأحكام بالشركة بالصيغة التنفيذية، فاصدرت المحكمة حكمها المتقدم ببراءتهما.



وكان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على إحالة الصادر بحقهما حكم البراءة للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.