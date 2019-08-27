مقتل 7 مسلحين من تنظيم داعش شرقي أفغانستان

قال متحدث باسم حكومة مقاطعة نانجرهار شرقي أفغانستان اليوم الثلاثاء، إن سبعة مسلحين تابعين لتنظيم داعش قتلوا، عندما اقتحمت القوات الأفغانية الخاصة مخابئ تابعة للجماعة المتشددة في المقاطعة يوم الإثنين.



وخلال العمليات التي شنت مساء أمس في أجزاء من منطقتي هاسكا مينا وباشير أغام، ألقي القبض على تسعة متمردين مسلحين وهم على قيد الحياة، وفقا للمتحدث عطة الله خوجياني.



ودمرت قوات الأمن أيضا مستودع أسلحة تابع للمسلحين خلال العملية، بحسب المتحدث.



وقال المتحدث أنه لم يصب أحد من المدنيين أو أفراد الأمن بأذى خلال العمليات الجارية.



ولم يعلق المسلحون التابعون لتنظيم داعش والذين ينشطون في أجزاء من مقاطعة نانجرهار ومقاطعتي كونار ونورستان المجاورتين على هذا التقرير.