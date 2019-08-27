تفاصيل حفل مهرجان ايجي فاشون للموضة

بدأ موسم الجمال والموضة بانطلاق مهرجان إيجي فاشون بمشاركة عديد من المهتمين بعالم الموضة وومصممين الأزياء العرب.



وقال أحمد العزبي رئيس المهرجان إن الإدارة تعمل على خروجه بأعلى مستوى، من خلال الاتفاق مع رزان مغربي لتقديم الحفل الذي ينطلق مساء اليوم، بتكريم عدد من الفنانين ومصممي الأزياء العرب.



وعن تفاصيل الحفل،أكد أنه سيتم بفندق توليب النرجس ويتم تكريم خبراء التجميل من السعودية والكويت ولبنان والعراق واليمن وسوريا.



أما عن الحضور، فيشهد الفعاليات عدد من المشاهير ورواد صناعة الأزياء، بجانب أشهر المدونات الأكثر شعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما سيشهد تكريم نخبة من الفنانين والإعلاميين ومصممي الأزياء العرب الذين سيبهرون الحضور بتصميماتهم الجديدة والمستوحاة من أحدث خيوط الموضة العالمية

