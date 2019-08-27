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عالم

حقيقة وجود مؤسس أبل "ستيف جوبز" فى القاهرة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:03 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكي
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أثارت صورة تم التقاطها لأحد الأفراد وهو جالس على أحد مقاهى القاهرة حالة من الدهشة والحيرة، فقد نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية صورة لرجل في محافظة القاهرة يجلس على كرسى في مقهى، ولكنه يشبه إلى حد كبير عملاق التكنولوجيا الأشهر في العالم ومؤسس شركة أبل، ستيف جوبز.

وبمجرد نشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي انهالت التعليقات التي تفيد بأن صورة الرجل المنشورة في القاهرة هي لجوبز بالفعل، كما أنه من المعروف أن جوبز عُرف عنه حبه الشديد لمصر.

يذكر أن مؤسس شركة أبل، الذي أشعل ثورة في التكنولوجيا، قد توفي عام 2011 عن عمر يناهز 56 عامًا بعد معركة طويلة مع مرض السرطان.
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