محافظ سوهاج يُعلن دخول 42 مدرسة جديدة للخدمة العام الدراسي الجديد

أعلن محافظ سوهاج، عن دخول 42 مدرسة جديدة إلى الخدمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 24 ألف طالب وطالبة، بتكلفة إجمالية قدرها 531 مليون و500 ألف جنيها، وذلك في العام الدراسي الجديد 20202019.



جاء ذلك خلال اجتماع محافظ سوهاج، بمسئولي التربية والتعليم بالمحافظة والأجهزة والجهات المعنية لمناقشة إستعدادات المحافظة لبدء العام الدراسي الجديد.



ووجه المحافظ بحصر عدد المدارس المتوقف عملها بسبب عدم توصيل المرافق ووضع حلول فورية لها، على أن يقوم قطاع الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتذليل كافة العقبات التى تواجه دخول أية مدرسة الخدمة بما يسهم في تقليل الكثافات الطلابية في المدارس.



كما وجه "المحافظ" هيئة الابنية التعليمية، ومديرية التربية والتعليم بالتأكد من الانتهاء من جميع المرافق بالمدارس الجديدة، وعدم تسلم تلك المدارس ودخولها الخدمة إلا بعد الإنتهاء من توصيل جميع المرافق، وإتخاذ كافة التدابير اللازمة استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد 20202019.



وشدد على العمل على راحة الطلاب بجميع المراحل التعليمية، والحفاظ على سلامتهم، وسد عجز المدرسين من خلال الإنتدابات والتبادل بينهم بالمراكز المختلفة، مع مراعاة بُعد المسافة، ومشاركة جميع الفئات العاملة بالانتداب الجزئي، والتعاقد بالأجرة اليومية للعاملين بالنظافة لسد العجز، بالإضافة إلى وضع مقترح لتخفيف الضغوط الناتجة عن الكثافات والعجز بالمحافظة.



ومن جانبه، كشف الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إلى أنه سيتم الإعلان عن مسابقة لسد عجز المدرسين، مشيرًا إلى أن الـ 42 مدرسة الجديدة، تشمل 552 فصل، وتستوعب 24 ألف من الطلاب، مضيفًا أنه تم الانتهاء من الصيانة الشاملة لـ 126 مدرسة، والعمل مستمر بـ 4 مدارس أخرى بإجمالي تكلفة 65.37 مليون جنيها.



حضر الإجتماع كلا من اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس طارق الوراقي السكرتير العام المساعد، واللواء عبدالمنعم العلكي مدير شرطة المرافق بسوهاج، والنائب أحمد وائل المشنب رئيس مجلس أمناء المحافظة، والنائب ممدوح مقلد، والمهندس سيد ابو عقيل رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، والدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، ومديري العموم، ومديري الإدارات، وموجهي أوائل المواد الدراسية.