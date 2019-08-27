ثقافة الإسكندرية تناقش رواية "دينايل"



عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة اللقاء الأدبي الأسبوعي بقصر ثقافة الشاطبي بفرع الإسكندرية.



تضمن اللقاء مناقشة رواية "دينايل" والتي تعد العمل الروائي الأول للأديبة والفنانة التشكيلية ناهد تاج، ناقشتها الناقدة الدكتورة نجلاء نصير أدار اللقاء الأديب محمدعبدالوارث، تناولت الرواية قضية مجتمع أصابه مرض الدينايل وهو مصطلح في الطب النفسي يعني تعرض الشخص لأزمات نفسية نتيجة فقدان شخص عزيز عليه، وإنكار النفس لفقدان ذلك الشخص كوصف المتوفي على أنه مسافر وسيعود، حضر اللقاء نخبة من أدباء وشعراء الثغر منهم د. إيهاب بديوي، د. مصطفى السباعي، عادل خليل، سعيد الصباغ، ونهلة عبد العزيز، وخلال اللقاء مع ورشة كتابة القصة القصيرة، قام مسئول الثقافة العامة بتعريف الرواد كيفية كتابة نهاية القصة والرواية هذا إلى جانب مناقشة أعمال الأعضاء.



وأقامت مكتبة الشلالات محاضرة لمناقشة قصة الياقوتة الزرقاء من قصص الأطفال تحت إشراف مسئول الطفل.



بينما ناقشت مكتبة الطفل بقصر ثقافة الأنفوشي كتاب "رشيد " من سلسلة الآثار المصرية تأليف محمد حسن.