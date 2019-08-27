"عيش يا قلبى" لـ"أبو" تتصدر تريند يوتيوب

استطاع المطرب أبو أن يتصدر قائمة التريند #١ الأعلى مشاهدة على يوتيوب فى مصر وبعض الدول العربية بأغنيته الجديدة «عيش يا قلبي» التي طرحها أمس المنتج محمد جابر من خلال شركة «جاما ميوزيك».



يذكر أن الأغنية من كلمات أبو محمد سرحان وألحان وتوزيع مينو وهي قصة رومانسية.



ومن إخراج المخرج اللبناني الكبير فادى حداد وشارك في التصوير الفنان اللبناني القدير رفيق علي أحمد والفنانة فاليري ابو شقرا.



وكان أبو، عقد مؤتمرا صحفيا بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن إطلاق أغنيته الجديدة "عيش يا قلبي" والتي تعد بداية التعاون الفني بين "أبو" وشركة جاما ميوزك للإنتاج الفني والمنتج محمد جابر،