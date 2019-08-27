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رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مصر المقاصة في الربع النهائي

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:58 ص
جريدة الدستور
محمد عبد النبي
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كشف الصربي ميتشو المدير الفني الجديد لفريق القلعة البيضاء قائمة فريقة الذي يستعد للدخول في معسكر مغلق للاستعداد لمواجهه مصر للمقاصة في دور الـ8 بكأس مصر.

وسيقابل الزمالك نظيره الفيومي غدًا الأربعاء ضمن مباريات دور الـ8 من عمر كأس مصر ويحتضن اللقاء ملعب برج العرب بالاسكندرية.

وتشهد قائمة الزمالك العديد من الغيابات كل من أوباما وأحمد زيزو للإيقاف فيما يغيب مصطفى فتحي والمغربي خالد بوطيب ومحمد حسن والحاوي لعدم استعدادهم للمبارة.

كما استبعد ميتشو كل من محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإسلام جابر.

وتضمنت قائمة الزمالك كلًا من:

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد عنتر وكريم بامبو ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد أوناجم وامام عاشور.

خط الدفاع: حمدي النقاز وحازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة.

خط الهجوم: أشرف بنشرقي ومصطفى محمد وعمر السعيد.

حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد أبوجبل.



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