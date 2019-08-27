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تقارير ومتابعات

يفتتحها الرئيس السيسى غدًا.. 5 معلومات عن قمة "تيكاد 7"

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:56 ص
السيسى
السيسى
ريم محمود
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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى، غدًا الأربعاء، القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7"، التى تعقد تحت شعار "دفع التنمية الأفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار" وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن القمة المرتقبة.

- تنظم اليابان قمة تيكاد منذ عام 1993.
- تهدف القمة إلى تنمية إفريقيا من خلال عقد شراكة مع المجتمع الدولى.
- تسهم في تنمية وتطوير القارة السمراء، من خلال تسهيل وتعزيز الحوار السياسي بين القادة الأفارقة وشركاء التنمية بشأن القضايا المتعلقة بالنمو الاقتصادي، التجارة والاستثمار، والتنمية المستدامة، والأمن الإنساني، والسلم والاستقرار.
- تطورت "تيكاد"، خلال 21 عامًا، لتصبح حدثًا عالميًا وتفتح منتدى متعدد الأطراف لحشد الدعم الدولي لتنمية أفريقيا.
- يتولى المنظمون المشاركون مسؤولية نجاح "تيكاد"، من خلال كل أوجه المشاركة وإنجاز المهام على المستويات التشغيلية والتقنية والبرامجية والمادية.

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