سقوط 27 سائقًا يتعاطون المخدرات أثناء القيادة
الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:55 ص
شيماء حسينطباعة
شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، الثلاثاء، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث مرورية.
أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن إجراء تحليل طبي لـ190 سائقًا، وإثبات تعاطي 27 سائقًا المواد المخدرة أثناء القيادة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، والعرض على النيابات المختصة.
أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن إجراء تحليل طبي لـ190 سائقًا، وإثبات تعاطي 27 سائقًا المواد المخدرة أثناء القيادة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، والعرض على النيابات المختصة.