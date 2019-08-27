سقوط 27 سائقًا يتعاطون المخدرات أثناء القيادة

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، الثلاثاء، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث مرورية.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن إجراء تحليل طبي لـ190 سائقًا، وإثبات تعاطي 27 سائقًا المواد المخدرة أثناء القيادة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، والعرض على النيابات المختصة.