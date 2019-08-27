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لايف ستايل

عارضه أزياء أمريكية تظهر بـ"البوركيني" على غلاف مجلة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:54 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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بمجرد إعلان غرفة المنشآت الفندقية قرار عدم ارتداء البوركيني "المايوه الشرعي" بحمامات السباحة الخاصة بالفنادق وأطلقت على الفور حملة من جانب عارضة أزياء شجعت على ارتدائه من خلال صورها به على غلاف مجلة أمريكية شهيرة.

وظهرت عارضة الأزياء الأمريكية حليمة آدان على أغلفة مجلة سبورتس اليستريتد، مرتدية الـ"بوركيني" وهو المايوه الخاص بالمحجبات.

وقالت العارضة الأمريكية: "ينبغي أن تجد الفتيات اللاتي يرتدين الحجاب نساء يتطلعن إليهن في جميع المجالات، نرى الآن نساء يعملن في السياسة، وسيدات أعمال، ومراسلات تلفزيون، وغيرهن ممن حققن نجاحا في مجالات مختلفة يرتدين الحجاب وهن يقمن بأدوار بارزة، وهذه هي الرسالة التي نحتاج إلى نشرها".

ونشأت حليمة في مخيم للاجئين في كينيا، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة وهي في السابعة من عمرها وارتدت الحجاب بعد فترة وجيزة.

وتراجعت غرفة المنشآت الفندقية عن قرار عدم السماح للسيدات بارتداء البوركيني "المايوه الشرعي" بحمامات السباحة الخاصة بالفنادق مما أزعج العديد من السيدات المحجبات، مما جعل الغرفة تتراجع عن هذا القرار والسماح لهن بالسباحة شريطة ارتدائهن مايوهات طويلة لا تضر الصحة العامة وملائمة بحمامات السباحة، موضحًا أن قراره جاء تقديرًا لعادات وتقاليد الشعب المصري.
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