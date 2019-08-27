حادث تصادم وراء التكدس المروري بطريق صلاح سالم

شهد كوبرى الطيران بمصر الجديدة، منذ قليل، حادث تصادم مروري، مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من المرغنى للمتجه إلى صلاح سالم.



وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة فى كوبرى الطيران بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.