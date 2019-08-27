الين يرتفع مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة

ارتفع الين الياباني وتراجع عائدات السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم الثلاثاء، مع فرار المستثمرين صوب الأصول الأكثر أمنا وسط مخاوف من تفاقم النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بعد أيام من إعلان الجانبين رسوما جديدة.



ويوم الجمعة، أعلنت الصين زيادة الرسوم الجمركية على سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار، وردت الولايات المتحدة بإعلان رفع الرسوم الحالية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار إلى 30 بالمئة من 25 بالمئة من أول أكتوبر.



وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما 15 بالمائة على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار وليس عشرة بالمائة كما كان مقررا من قبل، وتسري هذه الرسوم من أول سبتمبر.



ويوم الاثنين صرح الرئيس الأمريكي على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسيا بأن مسئولين صينيين اتصلوا بنظرائهم الأمريكيين في الليلة السابقة وعرضوا العودة لطاولة المفاوضات.