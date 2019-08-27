نائب الرئيس اليمني يبحث مستجدات الأوضاع في شبوة

أجرى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، اتصالًا هاتفيًا بمحافظ محافظة شبوة محمد بن عديو، للاطلاع على مستجدات الأوضاع عقب أحداث التمرد التي قادتها مجموعات بالمجلس الانتقالي.



وقال نائب الرئيس خلال الاتصال الهاتفي: "إن محافظة شبوة تصنع التاريخ على الدوام وتنتصر اليوم لليمن الاتحادي بمساندتها للشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي".



وأشاد نائب الرئيس اليمني بدعم المملكة العربية السعودية للشرعية في مختلف المجالات وتضحياتها الكبيرة لدحر الحوثيين واستعادة الشرعية وتأكيدها المستمر وفي مختلف المحافل على أمن واستقرار اليمن.



ودعا نائب الرئيس كل اليمنيين إلى التكاتف وإعلاء قيم التسامح والإخاء ورص الصفوف لدرء المخاطر التي تهدد البلاد وفي مقدمتها المشروع الحوثي الإيراني والعمل على استعادة الدولة اليمنية.



من جانبه، أعرب محافظ شبوة عن تقديره للاهتمام والمتابعة المستمرة للقيادة السياسية، مؤكدًا أن أجهزة الجيش والأمن وأبناء المحافظة ملتزمون بمساندة الدولة ورفض محاولات الاعتداء على مؤسساتها وعلى الممتلكات العامة والخاصة.