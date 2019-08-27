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مصر

وزارة التخطيط تطلق المرحلة الأولى من الدفعة الثانية لبرنامج "القيادة للتميز الحكومي"

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:53 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أطلقت وزراة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى المرحلة الأولى من الدفعة الثانية للبرنامج التدريبي "القيادة للتميز الحكومى" وذلك بحضور المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومى للإدارة، والذى يتم تنفيذه فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التخطيط والجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة كينجز كولدج بلندن فى إطار خطة رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن كل البرامج التدريبية التى تأتى فى خطة الوزارة تهدف إلى إكساب العاملين المهارات والقدرات المرتبطة بطبيعة عملهم، والتى تساعد فى تحسين الأداء، مما يعود بالنفع على تلك الجهات، وكذلك العاملين من خلال تحسين قدرات العنصر البشري، موضحة أن تلك البرامج التدريبية تأتى في إطار خطة الدولة لبناء الإنسان المصري بالتوسع فى التدريب وبناء القدرات والاستثمار في العنصر البشرى، وتنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأكدت على أن برنامج "القيادة للتميز الحكومى" يعد من أهم البرامج في الخطة وأن العمل يجري وفقًا لاستراتيجية متكاملة بالتعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية والتدريبية، لافتة إلى أن السفر للخارج يضمن الاحتكاك بالثقافات الخارجية حيث أن السفر ورؤية العالم الخارجي والزيارات الميدانية يساهم في بناء الشخصية التي نأملها في قيادات المستقبل.

وخلال افتتاح اليوم التدريبي الأول استعرضت المهندسة غادة لبيب، بمحاورها المختلفة والتحديات التى تواجه تنفيذ هذه الخطة، مشيرة إلى أن استراتيجية الحكومة المصرية تهدف إلى أن يكون هناك جهاز إداري كفء وفعال، يحسن إدارة موارد الدولة، ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، يخضع للمساءلة ويعلي من رضا المواطن ويتفاعل معه ويستجيب له من خلال تحقيق أهداف الشفافية، الجودة، التميز والكفاءة، كما أوضحت لبيب دور اللجنة العليا للإصلاح الإدارى وخطة عملها واللجان الفرعية المنبثقة منها والمتمثلة فى لجنة التطوير المؤسسي، لجنة الإصلاح التشريعي والمالى ولجنة بناء وتنمية القدرات.

وأشارت إلى محور التطوير المؤسسي بخطة الإصلاح الإدارى وخطة عمل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والتقييمات التى تتم للعاملين بالجهاز الإدارى، والموقف التنفيذي لاستحداث الوحدات الست التنظيمية بالجهاز الإدارى وهى الموارد البشرية، التخطيط الاستراتيجي والسياسات، المتابعة والتقييم، المراجعة الداخلية، الدعم التشريعي وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، موضحة آخر التطورات فى مشروع رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة والذى ينتهى بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تناولت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى المهندسة، الحديث حول جائزة مصر للتميز الحكومى بأقسامها المختلفة والتى تهدف بشكل أساسي إلى تحفيز الموظفين وبث روح المنافسة بينهم وتأهيل الجهات الحكومية لتنفيذ رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى كانت قد فازت بجائزة النجمة الذهبية لدعم المؤسسات الحكومية لإطلاقها مسابقة جائزة مصر للتميز الحكومي، وذلك ضمن الفائزين بجائزة درع الحكومة الذكية في 25 مارس 2019.

وأشارت لبيب إلى الاستراتيجية الوطنية لبناء وتنمية القدرات والتدريبيات التى تقدم للمستويات الوظيفية المختلفة، مضيفة أن محور تطوير الخدمات الحكومية بخطة الإصلاح الإدارى يهدف إلى الارتقاء بمستوى أداء الخدمات وتحقيق مبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها من خلال التوسع فى قنوات تقديم الخدمات وتحقيق التكامل فيما بينهم وتيسير حصول المواطن على الخدمة، منوهة عن مشروع المحول الرقمى الحكومى G2G وخدمات بوابة الحكومة المصرية وتطبيق خدمات المحمول والتطوير الذى يتم على منافذ تقديم تلك الخدمات والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمدن والأحياء.

وأوضحت أن محور تطوير البنية المعلوماتية يهدف إلى بناء مجتمع معلوماتى متكامل لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة بهدف دعم منظومة اتخاذ القرار وخفض الإنفاق الحكومى ورفع مستوى الكفاءة وتحسين إدارة موارد الدولة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرة إلى مجموعة المشروعات التى تتم فى إطار هذا المحور، ومنظومة التسجيل الالكترونى للمواليد والوفيات والخدمات التى توفرها المنظومة، وفوز المشروع بالمركز الأول والدرع الذهبي فى مسابقة الابتكار الحكومى التى نظمتها المنظمة الإفريقية للإدارة العامة خلال فعاليات الدورة 39 للمؤتمر العام للمنظمة فى بتسوانا نوفمبر الماضى.

من جانبها قالت شريفة شريف، إن البرنامج مشترك يتم تنفيذه بين وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري والجامعة الأمريكية بالقاهرة -كلية إدارة الأعمال، كلية الشؤون العالمية والسياسة العامة (GAPP)، وجامعة كينجز كولدج لندن (KCL) كلية إدارة الأعمال، بهدف إعداد قادة المستقبل والتجهيز للانتقال للعاصمة الإدارية.
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